В госбюджете Армении на следующий год расходы оборонного сектора запланированы на уровне 509 млрд драмов. Рост военных расходов, по сравнению с 2018 годом, составит 113 %.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании при обсуждении проекта государственного бюджета на 2023 год заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Налогово-доходная часть бюджета на 2023 год запланирована на уровне 2 трлн 204 млрд драмов, что на 946 млрд драмов или на 75,1% больше показателя 2018 года. Через 4 с половиной года, после войны и эпидемии мы предлагаем бюджет, который на 75 % превышает бюджет 2018 года. Кроме того, расходы оборонного сектора запланированы в размере 509 млрд драмов, рост составляет 113 % по сравнению с 2018 годом, то есть более чем в два раза, а по сравнению с 2022 годом рост составляет 47 %», — сказал Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что в 2022 году при прохождении добровольной аттестации оклады военнослужащих будут повышены как минимум в два раза, и даже в три.

«Этим мы переходим к профессиональной армии», — отметил премьер.

Он коснулся и реформ в области военного образования. Молодые люди, которые выберут военную профессию и после окончания военного учебного заведения будут распределены, получат на это время квартиру.«У нас есть серьезные проблемы, которые необходимо решить с точки зрения улучшения наших потребностей в области безопасности. Я вынужден просить, чтобы публиковалось как можно меньше информации, способствующей раскрытию сведений, составляющих государственную тайну. Мы можем отметить, что процесс реформирования армии уже начался, и с каждым месяцем он будет набирать обороты», — заключил Пашинян.