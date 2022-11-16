В Армении никто не отрицает проблему инфляции, но следует отметить, что это глобальное явление.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании при обсуждении проекта государственного бюджета на 2023 год сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Оппозиция постоянно говорит об инфляции. Да, эту проблему никто не отрицает, и мы тоже должны признать, что инфляция является глобальным явлением. Кроме того, по сравнению со многими странами, в Армении гораздо более низкий уровень инфляции. Как же бороться с инфляцией? Ростом доходов, ростом заработной платы. Хочу подчеркнуть, что с мая 2018 года в Армении создано 143 000 новых рабочих мест. При этом по данным на сентябрь 2022 года фонд оплаты труда увеличился на 73 %, а средняя заработная плата увеличилась на 41 %. Говоря об инфляции, внимание следует акцентировать и на росте доходов», — отметил премьер-министр.

Он подчеркнул и то, что бюджет сферы здравоохранения в 2023 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 87 %.«Зарплата медицинских работников поликлиник и сельских врачебных амбулаторий увеличится на 40 000 драмов или на 20-23 %», — сказал Пашинян.