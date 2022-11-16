Честная и прозрачная деятельность – самый реалистичный вариант для СМИ завоевать доверие читателей и слушателей. Об этом в своей вступительной речи на Глобальном медиа-конгрессе в Абу-Даби заявил министр толерантности и сосуществования ОАЭ шейх Нахайян бен Мубарак Аль-Нахайян.

В связи с тем, что 16 ноября отмечается Международный день толерантности, министр отметил значимость этого дня и подчеркнул важность деятельности представителей СМИ в этом контексте. «Необходимо бороться с экстремизмом и ненавистью, необходимо распространять ценности любви и братства по всему миру», — сказал шейх Нахайян бен Мубарак Аль-Нахайян.

Он отметил, что средства массовой информации несут большую ответственность за распространение идеи толерантности среди своей аудитории. «На вас лежит ответственность помогать своим аудиториям, зрителям и читателям узнавать о культурах других людей, быть открытыми для этих культур и взаимодействовать с ними с умом. Также важно развивать веру в то, что разнообразие является источником силы для человечества», — сказал министр толерантности и сосуществования ОАЭ, подчеркнув, что этот месседж должен быть доведен до всех: от детей, молодежи до религиозных деятелей, предпринимателей, представителей школ и вузов, гражданского общества.

Он подчеркнул важность правильного восприятия, принятия и признания накопленного опыта человечества.

«На СМИ лежит ответственность обеспечивать полную прозрачность, подвергать сомнению неверную информацию. Вы просто обязаны делать это. Представители СМИ и компании, которые они представляют, должны служить примером честности, всегда должны быть готовы учиться чему-то новому», — сказал министр.

В 1995 году ЮНЕСКО официально объявила 16 ноября Международным днем толерантности. Поскольку этот день совпал с проведением Всемирного медиа-конгресса, организаторы подготовили специальный документ – Хартию толерантности СМИ, в котором СМИ-участники еще раз подтвердили свою готовность прилагать усилия для продвижения идеи толерантности среди своей аудитории.

К Хартии присоединилось также информационное агентство «Арменпресс», которое является медиа-партнером Глобального медиа-конгресса.

Конгресс завершит свою работу 17 ноября. Он проходит под патронажем заместителя премьер-министра и министра администрации президента ОАЭ шейха Мансура бин Заеда Аль Нахайяна. Организаторами конгресса являются Национальная выставочная компания Абу-Даби (ADNEC) и агентство WAM. В Конгрессе принимают участие более 170 новостных организаций из 29 стран.