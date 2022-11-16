Премьер-министр Никол Пашинян представил последние развития в переговорах по мирному договору.

Как сообщает Арменпресс, в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Пашинян отметил, что в Вашингтоне Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному договору.

«Республика Армения в Вашингтоне передала азербайджанской стороне наши предложения по мирному договору. Ждем реакции Азербайджана. Однако с точки зрения реакции мы также видим определенные тенденции напряженности, и эта напряженность также связана с конкретными событиями и ситуациями», — сказал премьер-министр.

Премьер-министр подчеркнул, что позиция Республики Армения четкая: войска Азербайджана должны быть выведены с оккупированных территорий Армении на позиции, существовавшие до 11 мая 2021 года.

«По сути, международное сообщество поддерживает эту нашу позицию. Надеемся, что ОДКБ также поддержит нашу позицию», — сказал Пашинян.