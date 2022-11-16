Премьер-министр Никол Пашинян надеется, что между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана состоится видный на международном уровне разговор, который будет посвящен правам и безопасности армян Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, представив условия, при соблюдении которых Армения готова подписать рамочное соглашение с Азербайджаном.

«Именно потому, что мы приняли российскую позицию, мы продвигаем не вопрос статуса Нагорного Карабаха, а вопрос обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха. Как и в 2018 году, мы и сейчас считаем, что заинтересованная сторона номер один в этом разговоре должна стать участником разговора. Речь идет об армянах Нагорного Карабаха. Мы надеемся, что среди международного сообщества есть понимание того, что между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана должен состояться международно-видимый разговор, который должен быть о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха. Тот факт, что мы согласны отделить вопрос армяно-азербайджанских отношений от решения вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, не означает, что мы согласны снять этот вопрос с повестки дня.

Если мы решим эту проблему, конечно, Республика Армения готова подписать рамочное соглашение о мире с Азербайджаном на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета», — сказал Пашинян.

Говоря о разблокировании региональных коммуникаций, премьер-министр отметил, что если вопрос открытия коммуникаций для Азербайджана не является поиском повода к эскалации, то вопрос можно считать решенным.