Армения не хочет провоцировать войну между ОДКБ и Азербайджаном, но надеется, что структура отстоит позицию и зафиксирует, что азербайджанские войска должны покинуть суверенную территорию Армении.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что позиция Армении четкая: азербайджанские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Армении, вернуться на исходные позиции, существовавшие до 11 мая 2021 года. И, по сути, международное сообщество поддерживает эту позицию Армении.

«Надеемся, что ОДКБ тоже поддержит нашу позицию. Конечно, ситуация странная, потому что вроде бы должно было быть наоборот: ОДКБ должна была бы четко поддерживать, а мы должны были работать с другими партнерами над выстраиванием позиции, а сейчас имеем прямо противоположное. И я надеюсь, что этот консенсус мы зафиксируем в ходе саммита ОДКБ, который состоится в Ереване 23 ноября. Это принципиальное решение и позиция Армении. Хочу четко заявить: мы не хотим провоцировать войну между ОДКБ и Азербайджаном. Нет, мы говорим: какова политическая позиция, восприятие ОДКБ по этой ситуации?» — сказал Пашинян.

Для Армении крайне важно, какую политическую позицию занимает ОДКБ в этой ситуации. По словам Пашиняна, от этой позиции зависит отношение граждан Армении к ОДКБ и будущее отношений между Арменией и ОДКБ.