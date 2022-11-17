В Тбилиси с официальным двухдневным визитом по приглашению спикера Парламента Грузии Шалвы Папуашвили находится делегация Национального собрания Армении во главе со спикером Аленом Симоняном. Визит начался с торжественного мероприятия, организованного посольством Армении в Грузии, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС РА, на мероприятие присутствовал спикер Парламента Грузии Шалва Папуашвили и другие высокопоставленные гости. Председатель Национального собрания Армении в своем вступительном слове сказал:

«Рад, что в рамках официального визита в братскую Грузию я присутствую на столь памятном мероприятии. Я рад и тому, что здесь мой хороший друг и коллега Шалва. В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией, но наш совместный армяно-грузинский путь, исторические связи и традиции имеют тысячелетнюю историю».

Ален Симонян отметил, что за эти тридцать лет межгосударственных отношений были достигнуты большие успехи, но, на самом деле след, оставленный красноречивыми и богатыми культурными связями двух народов, огромен и неизмерим.

На праздничном мероприятии выступил и спикер Парламента Грузии Шалва Папуашвили. Поздравив с 30-летием армяно-грузинских дипломатических отношений, он отметил, что каждая минута и секунда этих 30 лет сближала два народа, укрепляла дипломатические отношения.

Близкие связи между двумя народами и динамично развивающиеся межгосударственные отношения отметил и чрезвычайный и полномочный посол РА в Грузии Ашот Смбатян.

На мероприятии прозвучали исполнения детско-юношеского хора Тавушской епархии.