Ведущее информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов WAM подчеркивает важность укрепления сотрудничества с информационным агентством «Арменпресс», основы которого были заложены подписанным в 2019 году соглашением.

Это в беседе с «Арменпресс» высказал директор WAM Мохаммед аль-Раиси, возглавляющий комиссию по организационным вопросам Всемирного конгресса СМИ, который проходит в эти дни в Абу-Даби. «Мы должны продвигать это сотрудничество, больше и больше. Нам теснее нужно сотрудничать, чтобы понять, какие именно области представляют интерес для обеих сторон. В частности, многое предстоит сделать в сферах туризма, бизнеса и культуры. Стороны должны создавать больше контента по этим сферам», — сказал он.

Мохаммед аль-Раиси отметил, что помимо обмена информацией на английском и арабском языках необходимы тренинги и совместные мероприятия. Он счел неслучайным, что агентству «Арменпресс», партнеру WAM, выступающему в качестве медиа-спонсора мероприятия, одному из первых было отправлено приглашение на Всемирный медиа-конгресс, который был организован впервые. Раиси отметил, что такие шаги направлены на «установление более тесных отношений с ведомствами-побратимами».

Говоря об итогах конгресса, директор WAM отметил: «Во-первых, теперь у нас есть друзья по всему миру. Все, приехавшие из других стран, познакомились с новыми людьми, теперь у нас везде новые связи. Во-вторых, это площадка, на которой мы каждый год можем узнавать что-то новое. В-третьих, мы рассчитываем развивать наши возможности ради будущего СМИ – то, какими они будут в будущем, зависит от фактов, решений, которые будем принимать. Я думаю, что именно в этом будут заключаться результаты Всемирного конгресса СМИ. Мы продолжим нашу работу в этом направлении, чтобы иметь новые и более крепкие отношения друг с другом, больше информации о будущем, а также возможность создать такое будущее для наших агентств или периодических изданий, цифровых платформ, каким мы его хотим видеть».

По его словам, технологии являются одной из важнейших задач, стоящих перед СМИ в данный момент. «Сегодня мы ориентируемся на технологии и контент вместе взятые. Этот конгресс – возможность учиться и работать с обоими одновременно, предлагать решения, которые сделают вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, немного проще», — сказал Мохаммед аль-Раиси.

Касаясь нетерпимости и высказываний слов ненависти, публикуемых некоторыми СМИ, он заключил: «Во всем мире есть высокий уровень высказываний слов ненависти. Некоторые уважаемые СМИ публикуют контент, который зачастую неприемлем для других стран. Поэтому для нас важно увеличить наш контент толерантности, чтобы показать уважение друг к другу, показать, насколько мы близки, и вместо того, чтобы сосредоточиться на наших различиях, которых на самом деле очень мало, сосредоточиться на общем для всех нас, для всех людей».