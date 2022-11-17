Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял экс-президента Швейцарской Конфедерации Мишлин Кальми-Ре.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, собеседники обменялись мнениями вокруг процессов, происходящих на Южном Кавказе.

Премьер-министр коснулся позиций армянской стороны по нагорно-карабахской проблеме, армяно-азербайджанской проблеме, а также нормализации армяно-турецких отношений.

Была отмечена важность реализации последовательных шагов по укреплению стабильности и безопасности в регионе.