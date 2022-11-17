1 и 2 декабря в Национальном академическом театре оперы и балета им. Александра Спендиаряна состоится премьера двухактного балета Ваче Шарафяна «Гравитация» по мотивам драмы Левона Шанта «Старые боги».

Как сообщили «Арменпресс» в театре, спектакль станет мировой премьерой, так как это новая постановка, балет ставится впервые.

Музыкальный руководитель и дирижер спектакля — заслуженный артист Армении Карен Дургарян, автор либретто и художественной идеи — заслуженная артистка Армении Нарине Григорян, балетмейстер — Ара Асатурян, постановщик и художник по костюмам Виктория Риедо-Ованнисян.

Спектакль поставлен по пьесе Левона Шанта «Старые боги». Монах спасает девушку, упавшую в воду с лодки. Монах, обнимавший женщину, не в силах забыть это мокрое тело, борьбу с морем, стихию природы… Природа влечет его. Он оказывается перед дилеммой: аскетическая жизнь или ненасытное желание жить полной жизнью. Конгрегация пытается удержать его от греховного шага. Разум или сердце, свет или тьма, в этом выборе, человек часто впадает в крайности: не видя, что сотворенная Богом природа есть само единство противоположностей…