Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе, сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Филипп Рикер коснулся агрессии, совершенной Азербайджаном против Армении в сентябре, и перспектив переговоров между двумя странами после этого инцидента.

Как сообщает «Арменпресс», Рикер затронул эту тему в ходе обсуждения в Комиссии Сената США по международным отношениям.

«Я был в регионе во время боевых действий 13-14 сентября и встречался с президентом Алиевым, чтобы призвать его к прекращению насилия. Мои встречи с лидерами Армении и Азербайджана сочетались со встречами лидеров обеих стран с госсекретарем Блинкеном, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, помощником госсекретаря Карен Донфрид, а также с нашими коллегами из Министерства обороны. Мы продолжаем наши усилия. Усилия США, ЕС и других стран-партнеров подготовили почву для серии встреч лидеров Армении и Азербайджана и для обсуждения вопросов, связанных с установлением мира», — сказал Рикер.

Он добавил, что, несмотря на недавние военные действия, их вдохновляет динамика участия лидеров Армении и Азербайджана в мирном процессе. «Лидеры за последние месяцы уже несколько раз встречались на переговорах при посредничестве ЕС, последний раз — 6 октября в Праге. Пражская встреча привела к двум важным результатам, которые могут стать основой для продолжения пути установления мира. Речь о взаимном признании Алма-Атинской декларации 1991 года как основы для обсуждения пограничных вопросов, а также решении о направлении наблюдателей ЕС», — сказал Филипп Рикер.