На очередном диалоге парламент-правительство, состоявшемся 16 ноября, премьер-министр Никол Пашинян по просьбе законодателей коснулся, в частности, вопроса урегулирования Карабахской проблемы, высказав надежду, что между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана состоится видный на международном уровне разговор, который будет посвящен правам и безопасности армян Нагорного Карабаха, представил условия, при соблюдении которых Армения готова подписать рамочное соглашение с Азербайджаном.

«Именно потому, что мы приняли российскую позицию, мы продвигаем не вопрос статуса Нагорного Карабаха, а вопрос обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха. Как и в 2018 году, мы считаем, что заинтересованная сторона номер один в этом разговоре должна стать участником разговора. Речь идет об армянах Нагорного Карабаха. Мы надеемся, что среди международного сообщества есть понимание того, что между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана должен состояться международно-видимый разговор, который должен быть о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха. Тот факт, что мы согласны отделить вопрос армяно-азербайджанских отношений от решения вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, не означает, что мы согласны снять этот вопрос с повестки дня.

Если мы решим эту проблему, конечно, Республика Армения готова подписать рамочное соглашение о мире с Азербайджаном на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета», — сказал Пашинян.

Говоря о разблокировании региональных коммуникаций, премьер-министр отметил, что если вопрос открытия коммуникаций для Азербайджана не является поиском повода к эскалации ситуации, то его можно считать решенным.

Никол Пашинян представил последние развития в переговорах по мирному договору.

«Республика Армения в Вашингтоне передала азербайджанской стороне наши предложения по мирному договору. Ждем реакции Азербайджана. Однако с точки зрения реакции мы также видим определенные тенденции напряженности, и эта напряженность также связана с конкретными событиями и ситуациями», — сказал он, подчеркнув четкость позиции Армении: Азербайджанские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Армении на позиции, существовавшие до 11 мая 2021 года.

«По сути, международное сообщество поддерживает эту нашу позицию. Надеемся, что ОДКБ также поддержит нашу позицию», — сказал Пашинян.

Коснувшись вопроса делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, он выразил надежду, что к моменту подписания или вступления в силу мирного договора процесс этот будет завершен.

«Сейчас есть сигналы, что это может быть не очень реалистично. Но, с другой стороны, и тут имеется решение. Мы предлагаем, посредством схемы отвода войск, взять фактически существовавшую в 1991 году линию, осуществить зеркальный отвод войск, создать механизм мониторинга, отказаться, вообще, от наличия войск на приграничном участке, передать весь этот отрезок пограничной службе, закрепить представление о линии границы, после чего в спокойных условиях перейти к процессу делимитации, что на самом деле может затянуться на долгие годы», — заявил Пашинян.

Говоря о мирном договоре, глава кабмина сказал: «Есть два подхода — детализированный и подход модели рамочного соглашения, когда чертятся рамки, без большой конкретики. Опыт показывает: если предпринимается попытка решить очень детализированные вопросы, то могут возникнуть трудности. Именно поэтому Армения предложила подписать рамочное соглашение о мире. Это общепринятая практика, и мы тоже должны попытаться пойти по этому пути».

Что касается российских предложений по урегулированию Армяно-азербайджанских отношений, то Армения, по словам Никола Пашиняна, приняла их в январе 2021 года, просто не говорила об этом, исходя из соображений корректности. Заявление президента России в Валдае он назвал очень важным и существенным для того, чтобы прояснить ряд вопросов и констатировать, что как минимум на политическом поле Армении практически достигнуто состояние консенсуса в плане этих подходов.

«Речь об отношении правительства Армении к предложениям Российской Федерации. Суть этого предложения заключалась в том, чтобы отложить вопрос о статусе Нагорного Карабаха на неопределенный срок. В то время, когда этот запрос о российских предложениях был сделан, правительство, конечно, отреагировало очень быстро, но и на оппозиционном поле, и в Нагорном Карабахе звучали заявления с требованием к правительству принять российские предложения. И я могу сейчас сказать, что правительство приняло это предложение давно, с января 2021 года», — сказал Пашинян, поблагодарив президента России за предоставленную ему возможность прояснить тему.

Коснувшись позиции ОДКБ в вопросе армяно-азербайджанских отношений, Никол Пашинян подчеркнул: Армения не хочет провоцировать войну между ОДКБ и Азербайджаном, но надеется, что структура отстоит позицию и зафиксирует, что азербайджанские войска должны покинуть суверенную территорию Армении.

«Надеемся, что ОДКБ тоже поддержит нашу позицию. Конечно, ситуация странная, потому что вроде бы должно было быть наоборот: ОДКБ должна была бы четко поддерживать, а мы должны были работать с другими партнерами над выстраиванием позиции, а сейчас имеем прямо противоположное. И я надеюсь, что этот консенсус мы зафиксируем в ходе саммита ОДКБ, который состоится в Ереване 23 ноября. Это принципиальное решение и позиция Армении. Хочу четко заявить: мы не хотим провоцировать войну между ОДКБ и Азербайджаном.» — сказал Пашинян, добавив, что для Армении крайне важно, какую политическую позицию занимает ОДКБ в этой ситуации. От этой позиции, по его словам, зависит отношение граждан Армении к ОДКБ и будущее отношений между Арменией и ОДКБ.