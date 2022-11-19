В целях повышения привлекательности и заинтересованности военной службой по контракту правительство Армении инициировало важные поправки в законах Республики Армения «Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и государственных служащих» и «О воинской службе и статусе военнослужащих»

По инициативе исполнительной власти отныне будет установлена надбавка к зарплате офицеров, прапорщиков военной службы по контракту, занимающих должности с функциями осуществления, планирования и контроля боевых действий и задач. Надбавка будет рассчитываться в зависимости от прохождения аттестации.

Предполагается, что военнослужащие-контрактники, занимающие в настоящее время должности с вышеупомянутыми функциями, должны добровольно сдать аттестацию, проводимую с целью начисления доплаты. Военнослужащие, впервые занимающие должность с соответствующими функциями в каждой воинской группе или поступающие на военную службу по контракту из состава резерва, подлежат аттестации не ранее чем через 3 месяца со дня занятия должности и не позднее чем через 4 месяца.

Доплата будет рассчитываться со дня назначения на должность. Военнослужащие, не получившие право на получение доплаты по результатам аттестации, смогут подавать на переаттестацию не чаще двух раз в год. При получении права на доплату, она будет рассчитываться со дня приобретения этого права, отметил, представляя документ, министр обороны Сурен Папикян.

Военнослужащие-контрактники, уже получающие надбавку, будут проходить повторную аттестацию каждые 3 года для продолжения расчета надбавки.

Размер надбавок и порядок их выплаты будут определяться решением правительства.

Кроме того, правительство предложило корректировки также в Законе «О воинской службе и статусе военнослужащего», согласно которым военнослужащие срочной службы, отслужив шесть месяцев, могут перейти на контрактную службу сроком 5 лет, по окончании которой получит от государства пять млн драмов

Военнослужащие этой категории также будут обязаны пройти аттестацию со всеми вытекающими результатами.

Однако в случае отказа от воинской службы до окончания срока контракта срок контрактной службы не будет зачисляться в срок обязательной военной службы и военнослужащий будет направлен в воинскую часть для прохождения остального срока обязательной военной службы.

С внедрением программы планируется прекратить действие программы «Ес ем», в рамках которой ныне проходят службу всего двое военнослужащих, 36-месячный срок службы которых завершается в январе 2023 года.

По словам министра обороны Сурена Папикяна, вводятся также переходные положения.

Оба законопроекта парламент в среду принял в первом чтении.