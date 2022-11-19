На полях проходящего в Джербе, Тунис, 18-го саммита Международной организации Франкофонии премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, собеседники обсудили различные вопросы дальнейшего развития армяно-канадских отношений. В этой связи Никол Пашинян и Джастин Трюдо отметили важность решения правительства Канады открыть посольство Канады в Армении. Стороны выразили уверенность, что деятельность посольства в Ереване придаст новый импульс расширению и углублению двусторонних политических и экономических связей.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность постоянной поддержки со стороны Канады повестки реформ, направленных на развитие и укрепление демократии в Армении.

Джастин Трюдо выразил готовность и заинтересованность возглавляемого им правительства способствовать эффективной реализации институциональных реформ в нашей стране и развитию двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы расширения канадских инвестиций в Армении.

Премьер-министр Пашинян представил Джастину Трюдо последствия азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории Армении и позиции армянской стороны по их ликвидации. Состоялся обмен мнениями по нагорно-карабахской проблеме, происходящим на Южном Кавказе процессам, а также различным вопросам, представляющим взаимный интерес.