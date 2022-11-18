Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 18 ноября в Индии встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. На встрече также присутствовал глава Службы внешней разведки Индии Самант Кумар Гоэл.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата СБ, собеседники с удовлетворением подчеркнули важность двусторонних армяно-индийских взаимных визитов на высоком уровне и приветствовали развивающееся двустороннее сотрудничество в сфере безопасности.

Стороны договорились способствовать скорейшей реализации достигнутых в сфере безопасности договоренностей.