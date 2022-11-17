На бюджетных слушаниях в Национальном Собрании, состоявшихся в среду, выступил и премьер-министр Никол Пашинян.

Коснувшись инфляции, он отметил, что никто не отрицает существование в стране этой проблемы, но следует отметить — явление это глобальное.

«Оппозиция постоянно говорит об инфляции. Но мы также должны признать, что по сравнению со многими странами, в Армении уровень инфляции гораздо ниже. Как же бороться с инфляцией? Ростом доходов, ростом заработной платы. Хочу подчеркнуть, что с мая 2018 года в Армении создано 143 000 новых рабочих мест. При этом по данным на сентябрь 2022 года фонд оплаты труда увеличился на 73%, а средняя заработная плата — на 41%. Говоря об инфляции, внимание следует акцентировать и на росте доходов», — отметил премьер-министр, подчеркнув также, что бюджет сферы здравоохранения в 2023 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 87%.

«Зарплата медицинских работников поликлиник и сельских врачебных амбулаторий увеличится на 40 000 драмов или на 20-23%», — сказал Пашинян, добавив, что рост бюджета 2023 года в сфере социальной защиты в сравнении с 2018-м составляет 56%. В 2023 году, отметил он, продолжится программа, по которой при рождении третьего и каждого последующего ребенка предоставляется финансовая помощь. «По итогам 10 месяцев текущего года, данную помощь получают 8919 детей. В случае рождения ребенка реализуем ипотечную программу, что тоже очень важно», — сказал глава кабмина.

По словам Никола Пашиняна, рост военных расходов, по сравнению с 2018 годом, составит 113%. Госбюджетом на следующий год расходы оборонного сектора запланированы на уровне 509 млрд драмов.

Коснувшись доходной части главного финансового документа, премьер отметил, что она запланирована на уровне 2 трлн 204 млрд драмов, что на 946 млрд драмов или на 75,1% больше показателя 2018 года.

«Через 4 с половиной года, после войны и эпидемии мы предлагаем бюджет, который на 75% превышает бюджет 2018 года, — сказал Пашинян, напомнив, что в 2022 году при прохождении добровольной аттестации оклады военнослужащих будут повышены как минимум в два, и даже в три раза. — Тем самым мы переходим к профессиональной армии».

Премьер коснулся и реформ в области военного образования. Молодые люди, которые выберут военную профессию и после окончания военного учебного заведения будут распределены, получат на время контрактной службы квартиру.

«У нас есть серьезные проблемы, которые необходимо решить с точки зрения улучшения наших потребностей в области безопасности… Мы можем отметить, что процесс реформирования армии уже начался, и с каждым месяцем он будет набирать обороты», — заключил Пашинян.

Основные направления проекта Государственного бюджета Республики Армения на 2023 год подробно представил министр финансов Тигран Хачатрян. Таковыми по-прежнему остаются укрепление среды безопасности, расширение экономических возможностей, развитие человеческого капитала и социальная защита граждан.

Он подчеркнул, что показатель высокого экономического роста в 2023 году должен стать основным показателем для измерения эффективности государственных реформ и особенно экономической политики.