С 2023 по 2025 год в Армении поэтапно будет внедряться система всеобщего декларирования доходов граждан, что позволит создать условия и инструментарий налоговому органу для учета сведений о доходах физических лиц и уплаченных ими налогах, а также самостоятельно исполнять налоговые обязательства по налогу на прибыль.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства 17 ноября министр финансов Армении Тигран Хачатрян сообщил, что декларация предварительно должна быть заполнена налоговым органом. «В декларации сведения, находящиеся в распоряжении налогового органа, будут заполняться автоматически. Каждое физическое лицо в системе декларирования будет иметь идентифицированную учетную запись. Декларант, войдя в электронную систему налоговой отчетности с идентификационными данными, предоставленными налоговым органом, сможет проверить предварительно заполненную для него декларацию, внести при необходимости изменения и дополнения, после чего утвердить окончательный вариант декларации», — представил министр.

Вместе с системой декларирования планируется ввести меры поощрения посредством социальных кредитов, в рамках которых, лица, представляющие декларации, получат возможность вернуть из уплаченного ими подоходного налога определенные суммы, эквивалентные расходам на здравоохранение, образование и жилищное обеспечение, произведенным ими или некоторыми членами их семей в течение налогового года и обоснованным расчетными документами.

Тигран Хачатрян добавил, что отдельные направления видов социальных расходов, круг членов семьи и максимальный размер компенсации первоначально будут определены решением правительства, а затем, в случае успешного продвижения, будут закреплены и законом. Министр отметил, что с введением системы упростится и требование документов о доходах граждан, полученных за границей, и уплаченных с них налогах.

«В 2023 году декларантами будут считаться те граждане, которые занимают муниципальные или государственные должности в соответствии с законом о государственных услугах, граждане, которые являются акционерами организации, доходы которой в 2022 году превысили 1 млрд драмов, граждане, которые в течение 2022 года получили кредиты и займы на сумму 20 млн драмов и более. В 2024 году декларантами станут граждане, которые являются наемными работниками или получили доход за выполнение работ в рамках гражданско-правовых договоров. В 2025 году все те граждане, которые не входят в первые две группы, также станут декларантами», — сказал Тигран Хачатрян, подчеркнув, что в 2025 году все граждане будут включены в систему декларирования».

Министр сказал, что будет предусмотрена ответственность за непредставление декларации, вопрос о размере которой будет обсуждаться в Национальном собрании.

«Законодательная инициатива в Национальном собрании будет обсуждена в ускоренном порядке», — добавил он.

Премьер-министр Никол Пашинян добавил, что внедрение системы – очень важный шаг. «Логика таких шагов вытекает из нашего идеологического заявления, что государство может существовать только при наличии воли его граждан иметь государство», — сказал премьер-министр.