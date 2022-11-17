Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян коснулся внедрения системы декларирования доходов для всех граждан Армении.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства 17 ноября председатель КГД Армении сообщил, что система будет внедряться в Армении в три этапа.

Рустам Бадасян отметил, что необходимо проделать большую работу, чтобы система, действующая самостоятельно, заработала.

«В последующие годы залы обслуживания налоговых органов, потерявшие большую часть своих функций после оцифровки налоговой сферы, могут стать площадкой, где граждане смогут как консультироваться, так и автоматически подтверждать сгенерированные декларации посредством залов обслуживания», — добавил Рустам Бадасян.

По словам Бадасяна, декларации, представлямые гражданами-резидентами, будут конфиденциальными и будут защищены системами безопасности информационных технологий.

«Эти данные будут использованы для реализации целей, поставленных перед КГД», — сказал Бадасян.

По словам министра экономики Армении Ваана Керобяна, вначале гражданам будет сложно заполнять декларации без посторонней помощи.

«Очевидно, что для бухгалтерских фирм здесь открываются новые возможности для бизнеса. Бухгалтерские компании должны быть готовы оказывать эти услуги населению, потому что с 2023 года уже есть граждане, которые вовлечены в этот процесс», — сказал министр.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян добавил, что КГД будет выполнять большую часть работы за людей. «Мы должны сделать эту систему удобной для граждан, чтобы не было необходимости делать дополнительные расходы. Внедрение системы — это хорошая возможность для граждан улучшить свои цифровые навыки», — сказал премьер-министр.