Правительство выделит Министерству территориального управления и инфраструктур 1 миллиард 235 миллионов драмов для завершения строительства жизненно важного проекта дорожной сети, участков дорог Ванадзор-Алаверди-Баграташен и Талин-Ланджик.

Как сообщает «Арменпресс», министр ТУИ Армении Гнел Саносян на заседании правительства сообщил, что на проект жизненно важной дорожной сети будет выделено 595 млн драмов, на строительство дороги М-6 Ванадзор-Алаверди-Баграташен — 460 млн драмов, дороги Талин-Ланджик — 180 млн драмов.

«Есть довольно много участков, строительство которых продолжается. 18,7 км из 20 км участка дороги Татев-Лцен уже заасфальтированы. Если мы сможем заасфальтировать участок Шамб-Лцен, то зимой мы сможем пользоваться этой дорогой», — сказал министр.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что необходимо сделать все, чтобы грузовые машины из Ирана и в Иран этой зимой могли бы проехать по этой дороге.