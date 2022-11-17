В концертном зале имени Арама Хачатуряна 22 ноября состоится концерт, посвященный памяти основателя Армянской музыкальной ассамблеи, заслуженного деятеля искусств Армении, композитора Левона Чаушяна. Его дочь, пианистка Анаит Чаушян (Великобритания), представит произведения армянских композиторов.

В ходе концерта прозвучат произведения видных армянских композиторов: Комитаса («Шорор»), Рубена Саркисяна («Посвящение Комитасу»), Гегуни Читчян («Армянские барельефы»), Гаянэ Чеботарян (Прелюдии), Ваче Шарафяна («Голоса невидимых синих бабочек»), Левона Чаушяна («Urbi et Orbi» и Соната № 1).

Анаит Чаушян родилась в Ереване, в семье профессиональных музыкантов. Окончила Ереванскую консерваторию (класс профессора Вилли Саркисяна). Далее продолжила обучение в Королевской консерватории в Брюсселе (класс проф. Евгения Могилевского) и в Королевской музыкальной академии в Лондоне (класс проф. Паскаля Немировского). Обладатель почетного диплома Академии Киджиана в Сиене. Лауреат международного конкурса имени Эммануэля Дюрле (Бельгия). Выступала с сольными концертами в составе камерных ансамблей в престижных концертных залах Wigmore Hall, Royal Festival Hall, St. Martin-in-the-Fields, Santori Hall в Токио, Grande Salle du Conservatoire Royal в Брюсселе, Gavot Hall в Париже. Является основателем Fugata Quintet (Великобритания). Член жюри нескольких международных конкурсов.