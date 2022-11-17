В Армении в период 2023-2025 годы будет внедрена система всеобщего декларирования доходов граждан, что позволит налоговому органу сформировать благоприятную среду и инструментарий для учета сведений о доходах физических лиц и уплаченных ими налогах, а также самостоятельно исполнять налоговые обязательства по налогу на прибыль, сказал на заседании правительства 17 ноября министр финансов Тигран Хачатрян, разъяснив, что декларация предварительно должна быть заполнена налоговым органом.

«В декларации сведения, находящиеся в распоряжении налогового органа, будут заполняться автоматически. Каждое физическое лицо в системе декларирования будет иметь идентифицированную учетную запись. Декларант, войдя в электронную систему налоговой отчетности с идентификационными данными, предоставленными налоговым органом, сможет проверить предварительно заполненную для него декларацию, внести при необходимости изменения и дополнения, после чего утвердить окончательный вариант декларации», — представил министр.

Наряду с системой декларирования планируется ввести меры поощрения посредством социальных кредитов, в рамках которых лица, представляющие декларации, получат возможность вернуть из уплаченного ими подоходного налога определенные суммы, эквивалентные расходам на здравоохранение, образование и жилищное обеспечение, произведенным ими или некоторыми членами их семей в течение налогового года и обоснованным расчетными документами.

Тигран Хачатрян добавил, что отдельные направления видов социальных расходов, круг членов семьи и максимальный размер компенсации первоначально будут определены решением правительства, а затем, в случае успешного продвижения, будут закреплены и законом. Министр отметил, что с введением системы упростится и требование документов о доходах граждан, полученных за границей, и уплаченных с них налогах.

«В 2023 году декларантами будут считаться те граждане, которые занимают муниципальные или государственные должности в соответствии с законом о государственных услугах, граждане, которые являются акционерами организации, доходы которой в 2022 году превысили 1 млрд драмов, граждане, которые в течение 2022 года получили кредиты и займы на сумму 20 млн драмов и более. В 2024 году декларантами станут граждане, которые являются наемными работниками или получили доход за выполнение работ в рамках гражданско-правовых договоров. В 2025 году все те граждане, которые не входят в первые две группы, также станут декларантами», — сказал Тигран Хачатрян, подчеркнув, что в 2025 году все граждане будут включены в систему декларирования».

Министр отметил, что будет предусмотрена ответственность за непредставление декларации, вопрос о размере которой будет обсуждаться в Национальном Собрании.

«Законодательная инициатива в Национальном собрании будет обсуждена в ускоренном порядке», — добавил он.

Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян отметил, что необходимо проделать большую работу, чтобы система, действующая самостоятельно, заработала.

«В последующие годы залы обслуживания налоговых органов, потерявшие большую часть своих функций после оцифровки налоговой сферы, могут стать площадкой, где граждане смогут как консультироваться, так и автоматически подтверждать сгенерированные декларации посредством залов обслуживания», — добавил Рустам Бадасян, особо подчеркнув, что декларации, представлямые гражданами-резидентами, будут конфиденциальными и будут защищены системами безопасности информационных технологий.

«Эти данные будут использованы для реализации целей, поставленных перед КГД», — сказал Бадасян.

По словам министра экономики Ваана Керобяна, вначале гражданам будет сложно заполнять декларации без посторонней помощи.

«Очевидно, что для бухгалтерских фирм здесь открываются новые возможности для бизнеса. Бухгалтерские компании должны быть готовы оказывать эти услуги населению, потому что с 2023 года уже есть граждане, которые вовлечены в этот процесс», — сказал министр.

Высказав убеждение, что внедрение системы — очень важный шаг, премьер-министр Никол Пашинян добавил: «Логика таких шагов вытекает из нашего идеологического заявления, что государство может существовать только при наличии воли его граждан иметь государство… Мы должны сделать эту систему удобной для граждан, чтобы не было необходимости делать дополнительные расходы. Внедрение системы — это хорошая возможность для граждан улучшить свои цифровые навыки».

Правительством принято решение выделить 1 миллиард 235 миллионов драмов для завершения строительства жизненно важного проекта дорожной сети — участков дорог Ванадзор-Алаверди-Баграташен и Талин-Ланджик.

Как сообщил Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, на проект жизненно важной дорожной сети будет выделено 595 млн драмов, на строительство дороги М-6 Ванадзор-Алаверди-Баграташен — 460 млн драмов, дороги Талин-Ланджик — 180 млн драмов.

«Есть довольно много участков, строительство которых продолжается. 18,7 км из 20 км участка дороги Татев-Лцен уже заасфальтированы. Если мы сможем заасфальтировать участок Шамб-Лцен, то зимой сможем пользоваться этой дорогой», — сказал министр.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что необходимо сделать все, чтобы грузовые машины из Ирана и в Иран этой зимой могли бы проехать по этой дороге.