Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на брифинге с журналистами в Грузии заявил, что развитие особых добрососедских отношений с Грузией является одним из важнейших приоритетов внешней политики Армении.

«Мы заинтересованы в установлении стратегического партнерства с Грузией», — как передает «Арменпресс», отметил председатель НС Армении на брифинге по итогам встречи со спикером Парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Он подчеркнул, что многовековая армяно-грузинская дружба основана на общих ценностях, на историческом и культурном наследии, добавив, что завершившаяся недавно встреча дала возможность продолжить обсуждения, начатые в апреле этого года в Ереване.

«Мы обсудили различные сферы двустороннего сотрудничества: образование, культуру, транспорт, связь и др. Обсудили вопросы, связанные с инфраструктурными проектами, направленными на обеспечение необходимого участия в международных транспортно-коммуникационных проектах», — сказал Ален Симонян.

Он сообщил, что он и его грузинский коллега коснулись и вопросов региональной безопасности и мира, и хотя армянская сторона привержена повестке установления мира и стабильности в регионе, Азербайджан продолжает свою экстремистскую политику и агрессивную риторику, ставя под угрозу безопасность всего региона.

Ален Симонян оценил шаги Грузии по установлению и поддержанию мира и стабильности в регионе.