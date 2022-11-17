Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял делегацию во главе с председателем НС Армении Аленом Симоняном, находящимся в Грузии с официальным визитом.

Как сообщили «Арменпресс» в НС Армении, стороны поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений, подчеркнув, что два народа связывает общая история.

Спикер НС отметил, что Армения очень заинтересована в укреплении региональной безопасности и стабильности, поэтому высоко ценит заинтересованность Грузии в сохранении мира и стабильности в регионе.

Ален Симонян подчеркнул, что Азербайджан, продолжая свою экспансионистскую политику, 13 сентября начал масштабную атаку на суверенитет и территориальную целостность Республики Армения.

Касаясь вопроса Арцаха, спикер Национального собрания Армении отметил, что вопрос обеспечения прав и свобод армян Нагорного Карабаха и статуса Нагорного Карабаха остается первостепенным в повестке Армении.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, направленного на обеспечение региональной безопасности. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что вчера у него состоялся теплый телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и отметил, что армяно-грузинские отношения сейчас находятся на более высоком уровне, чем когда-либо. По его словам, об этом свидетельствует частота взаимных визитов на высоком уровне и общие усилия по продвижению повестки мира.