В Тбилиси, по приглашению спикера Парламента Грузии Шалвы Папуашвили, с официальным двухдневным визитом находится делегация во главе со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном.

После приватной беседы со спикером Парламента Грузии Шалвой Папуашвили в ходе расширенной встречи коллеги обменялись мнениями о приоритетах повестки.

«Мы придаем большое значение нашим отношениям с Грузией, и неслучайно в программе правительства Армении на 2021-2026 гг. развитие добрососедских отношений с Грузией является приоритетом действий. Мы заинтересованы в установлении стратегического партнерства с Грузией», — заявил Ален Симонян, поблагодарив своего коллегу за приглашение и теплый прием.

Шалва Папуашвили выразил уверенность, что укрепление постоянного диалога и сотрудничества между двумя странами является дополнительным стимулом региональной безопасности и стабильности.

Говоря о межпарламентских связях, стороны отметили важность меморандумов о сотрудничестве, которые будут подписаны между постоянными комиссиями по внешним связям и делам культуры парламентов в рамках визита.

Также была подчеркнута роль групп дружбы, действующих в обоих Парламентах, и тот факт, что их возглавляют вице-председатели Парламентов. Председатель НС отметил, что платформа образовательного и культурного сотрудничества является хорошим стимулом для развития центров или кафедр арменоведения в вузах Грузии и кафедры грузинского языка в вузах Армении.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся региональной безопасности. Ален Симонян отметил, что Армения заинтересована в укреплении региональной безопасности и стабильности. Он добавил, что высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе, и высоко оценил заинтересованность грузинской стороны в поддержании мира и стабильности в регионе.

Стороны коснулись и вторжения азербайджанских военных на суверенную территорию Армении и его последствиях.

Были обсуждены вопросы, связанные с армянской общиной Грузии и предстоящие совместные проекты.