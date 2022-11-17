«India Today», одно из самых известных новостных изданий Индии, написало об армянском стартапе Docus, который связывает лучших врачей Европы и США с больницами развивающихся стран.

Журнал пишет, что Docus был создан для спасения жизней. История рождения Docus-а воодушевляет.

«Год назад соучредители Docus Геворг и Роберт узнали, что их близкий друг в Армении серьезно болен. Армянские врачи не могли диагностировать его болезнь, и состояние здоровья больного все ухудшалось. После немалых усилий Геворг и Роберт нашли известного врача из Франции, который согласился помочь их другу. Однако единственным требованием врача была консультация с лечащим врачом пациента, чтобы получить четкое представление о заболевании. Оба врача, сотрудничая удаленно, вместе разработали эффективный план лечения пациента. В результате, их друг, получив необходимое лечение, полностью выздоровел. Геворг и Роберт настолько были вдохновлены и взволнованы этим успешным результатом, что им в голову пришла идея создания платформы, которая объединила бы ведущих врачей США и Европы для эффективной организации лечения пациентов с серьезными проблемами со здоровьем в развивающихся странах», — написано в статье журнала.

Сейчас Docus ориентирован на Индию, где многие врачи готовы сотрудничать с ведущими врачами США и Европы», — пишет журнал.

В 2021 году основатели компании Роберт Саркисян и Геворг Назарян оставили свой бизнес в России, переехали в Армению и основали компанию «Docus».

Стартап предлагает новый подход, соединяющий лучших врачей Европы и США с больницами в развивающихся странах посредством онлайн медицинской платформы.

Врач, работающий в местной больнице, и его европейский коллега образуют медкомиссию, что позволяет эффективнее организовать лечение пациента, проживающего в развивающейся стране.

«Docus предлагает революционный подход к здравоохранению, цель которого – популяризация медицинских знаний. Это может улучшить систему здравоохранения Индии, способствуя сотрудничеству между индийскими больницами и ведущими зарубежными врачами. В результате пациенты с серьезными проблемами со здоровьем могут воспользоваться наиболее эффективными вариантами лечения», — пишет издание.