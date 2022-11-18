Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю национального праздника направил премьер-министру Латвийской Республики Кариньшу Кришянису поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в послании говорится:

«Ваше Превосходительство!

От имени правительства Республики Армения и от себя лично поздравляю Вас и дружественный народ Латвии с национальным праздником Латвии – Днем независимости!

С момента обретения независимости более ста лет назад Латвия прошла трудный путь, полный препятствий, преодолев все трудности, с которыми столкнулась, и успешно построила развитую демократию.

Армения дорожит историческими связями с Латвией, основанными на взаимном доверии и общечеловеческих ценностях. Мы готовы развивать двусторонние отношения с Латвией во всех сферах, также углублять и расширять сотрудничество и на различных международных площадках.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Латвии — процветания и счастья!

Ваше Превосходительство, примите, заверения в моем глубоком уважении».