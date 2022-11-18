После запуска первого армянского спутника, Армения планирует запуск второго, возможно, армянского производства. Как передает «Арменпресс», об этом на состоявшейся 18 ноября пресс-конференции, посвященной развитию спутникового строительства в стране, сообщил заместитель министра высокотехнологичной промышленности Армении Авет Погосян.

«Космические программы — это результат долгосрочного планирования. Запуск первого спутника у нас произошел довольно быстро. Накопленный за это время потенциал и достижения позволяют говорить о том, что мы очень быстро перейдем к организации и проектированию второго уже государственного спутника. Он существенно будет отличаться от первого спутника не только своими техническими характеристиками, но и тем, что и проектирование, и, скорее всего, значительная часть интеграции будет произведена в Армении. Это будет не только второй армянский спутник, но и первый спутник армянского производства», — сказал Погосян, добавив, что это и является их целью.

Замминистра заключил, что космические программы РА носят исключительно мирный характер, а данные, полученные со спутника, будут использованы исключительно в мирных целях, в том числе в целях мониторинга в целях безопасности.

Министр ВТП Роберт Хачатрян отметил, что регистрация компании «SATLANTIS» в Армении является одним из уже запланированных шагов в направлении развития спутникового строительства.

На пресс-конференции были представлены снимки разных точек мира, например, снимок восточной границы Армении, полученный 14 сентября.

25 мая в США был запущен первый армянский спутник. Первый армянский спутник ARMSAT-1 в результате испытаний показал положительные результаты и полностью готов к работе.