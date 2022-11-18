Совет коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября в Ереване обсудит актуальные вопросы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности организации.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Совета.

Планируется, что в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдет под руководством премьер-министра РА Никола Пашиняна, также участие примут президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмо и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Члены Совета коллективной безопасности обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности ОДКБ. Одним из важнейших вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию содействия Республике Армения.

В ходе заседания планируется принять декларацию Совета коллективной безопасности.

С учетом перехода председательства ОДКБ на 2022-2023 годах к Республике Беларусь, президент Беларуси Александр Лукашенко представит приоритеты, которые необходимо реализовать в следующем году.

В повестке заседания подписание ряда документов, касающихся оснащения миротворческих сил современным вооружением, военной и специальной техникой, совместного формирования отряда радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ и предоставление комплексу оперативных и превентивных мер «Наемник» статуса регионального антитеррористического действия.

Также будет обсужден бюджет ОДКБ на 2023 год.

В связи с предстоящей ротацией с 1 января 2023 года Совет коллективной безопасности рассмотрит вопрос о Генеральном секретаре ОДКБ.

До начала заседания состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности, в ходе которого будет рассмотрена военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ и обсуждена повестка дня предстоящего заседания Совета коллективной безопасности.

В ходе заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности планируется принять ряд важных политических заявлений, в том числе заявление министров иностранных дел государств-членов ОДКБ по укреплению международной и региональной безопасности и контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Кроме того, секретари Совбезов примут заявление, осуждающее нацизм, неонацизм, экстремизм, шовинизм, попытки героизации всех форм ксенофобии.

Планируется принять решение Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ «О составе Координационного совета уполномоченных органов Организации Договора о коллективной безопасности по биологической безопасности».