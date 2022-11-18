18 ноября аппарат (payload), разработанный учащимися школы «Айб», на суборбитальной ракете индийской компании «Skyroot Aerospace» был отправлен в открытый космос.

Как сообщили «Арменпресс» в школе «Айб», 197-граммовое устройство (payload), разработанное воспитанниками конструкторско-инженерного кружка школы, было помещено в суборбитальную ракету и запущено в космос на высоту до 125 км. То есть, ракета пересекла условную границу космоса (Karman line).

Аппарат за время пребывания в космосе, за 2-3 минуты, соберет данные о траектории полета ракеты, изменениях температуры и давления, скорости, ускорении, а также интенсивности ультрафиолетового излучения и концентрации озона.

Датчики, выполняющие последние два измерения, были разработаны и предложены командой AYAS (Армянское молодежное аэрокосмическое общество, Armenian Youth Aerospace Society) и добавлены в аппарат в результате сотрудничества с этой командой. После проведения плановых измерений аппарат вместе с ракетой упадет на Землю.

Аппарат стал результатом программы 2021-2022 учебного года конструкторско-инженерного клуба. Членами команды «Ad Astra» школы «Айб» являются уже выпускники Андре Варданян, Элина Мелконян, Айк Пилипосян и 12-классник Давид Ванян, менторами — руководители инженерного клуба Вазген Габриелян и выпускник «Айба» Рубен Керобян.

Команда «Ad Astra» конструкторско-инженерного клуба школы «Айб» стала победителем юношеского космического конкурса им. А. Л. Кемурджяна 2022 года.

Аппарат, разработанный воспитанниками «Айба», был отправлен в космос как победитель этого конкурса.