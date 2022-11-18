Первый армянский спутник ARMSAT-1 в результате испытаний показал положительные результаты, он полностью готов к работе, сейчас ведутся работы по созданию Центра управления, что позволит полностью управлять спутником из Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на состоявшейся 18 ноября пресс-конференции сообщил министр высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян.

Министр напомнил, что 25 мая в США был запущен первый армянский спутник. «В течение этих 6 месяцев проводились работы по тестированию и настройке спутника, также и другие организационные работы. Можно констатировать, что эти работы уже успешно завершены. Все подсистемы спутника протестированы, есть положительные результаты. Спутник полностью готов к работе», — сказал министр.

В ближайшее время Армению посетит рабочая группа, которая займется монтажными работами Центра управления. Большая часть оборудования уже завезена в Армению, соответствующие специалисты проходят обучение.

«Центр управления позволит, чтобы наши специалисты управляли спутником из Армении. Основной целью этой программы было развитие возможностей космических технологий в Армении. Что касается участия в процессе, то интерес со стороны армянских компаний достаточно большой. Заинтересованность в участии проявили более 10 компаний», — отметил Хачатрян.

Министр добавил, что есть намерение развивать в Армении производство спутников. Их разработка будет выгодна Армении, даст толчок развитию сразу нескольких сфер. «В Армении уже были действующие компании, так или иначе связанные с космическими технологиями, и этот проект дал нам возможность раскрыть возможности этих компаний», — сказал Хачатрян.

Генеральный директор компании «SATLANTIS» Хуан Томас Эрнани отметил, что Армения имеет возможность полностью управлять спутником своими силами. «Центр управления будет выполнять две важные функции. Во-первых, данные будут загружаться в Центр управления, во-вторых, будет загружена вся база данных, и эта база данных может быть использована, в том числе и правительством», — сказал он, назвав это очень важным прогрессом.