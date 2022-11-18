Ивета Мукучян, Гарик Папоян и Карина Игнатян будут ведущими 20-го конкурса “Детское Евровидение — 2022”. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Первый канал.

Поклонники Евровидения знают Ивету по конкурсу песни “Евровидение 2016”, где она представляла Армению с песней “LoveWave”.

Гарик Папоян, которого часто называют “самым забавным парнем в Армении”, написал “Not Alone” для участника Евровидения Арама Mp3, который занял 4-е место на конкурсе “Евровидение 2014” в Копенгагене.

Завершает талантливое трио 16-летняя Карина, которую большинство фанатов знают по “Детскому Евровидению 2019”, когда она представляла Армению с песней Colors of Your Dream.

20-й детский конкурс песни “Евровидение” пройдет в Спортивно-концертном комплексе Карена Демирчяна в Ереване, Армения, в воскресенье, 11 декабря, в 19:00.