На полях проходящего в Джербе, Тунис, 18-го саммита Международной организации Франкофонии премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, собеседники коснулся результатов состоявшейся в октябре в Праге четырехсторонней встречи премьер-министра Армении, председателя Европейского совета и президентов Франции и Азербайджана. Подчеркнута важность реализации достигнутых в рамках Пражского заявления договоренностей, а также осуществления шагов по укреплению мира и стабильности в регионе.

Премьер-министр подчеркнул необходимость ликвидации последствий азербайджанской агрессии, немедленного вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения.

Никол Пашинян и Шарль Мишель также обменялись мнениями о развитии дальнейшего сотрудничества между Арменией и Европейским союзом.