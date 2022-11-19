Премьер-министр Никол Пашинян принимает участие в 18-м саммите Международной организации Франкофонии, который проходит в Джербе, Тунисская Республика. Армения председательствовала в МОФ последние четыре года.

В начале мероприятия лидеров стран, в том числе премьер-министра Пашиняна, встретили президент Туниса Каис Саид и генеральный секретарь Международной организации Франкофонии Луиз Мушикивабо. В саммите принимают участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и лидеры десятков других государств-членов Организации.

Затем состоялась церемония фотографирования участников саммита, после чего начался саммит.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, всвоей речи премьер-министр Пашинян отметил:

“Ваше Превосходительство, многоуважаемый президент Каис Саид,

Уважаемые коллеги, главы государств и правительств,

Дамы и господа главы делегаций,

Госпожа генеральный секретарь Франкофонии,

Дамы и господа,

Я хочу, прежде всего, сказать, как я рад быть здесь, на Джербе, в Тунисе, в этой франкоязычной атмосфере, которая такая дружелюбная и такая ценная. Я хотел бы поблагодарить президента Саида и тунисский народ за организацию этой очень важной встречи и за теплый прием.

Проводя впервые этот саммит Франкофонии в Тунисе, мы хотели воздать дань уважения президенту Хабибу Бургибе, одному из отцов-основателей Франкофонии.

Ваши Превосходительства, уважаемые коллеги,

Госпожа генеральный секретарь Франкофонии,

Со времени последнего саммита Франкофонии в Ереване прошло четыре года — исключительно долгий период для председательства, но Республика Армения осуществила его с честью, полностью реализуя все взятые на себя обязанности.

Хочу поблагодарить генерального секретаря МОФ, дорогую Луиз Мушикивабо, за то, что она так эффективно руководила нашей Организацией в этот период, и за качество отношений, которые мы установили в этих обстоятельствах. Я рад, что мы смогли работать вместе в полной гармонии.

Хочу также приветствовать ее усилия, направленные на придание Франкофонии нового имиджа и превращение МОФ в организацию, решительно устремленную в будущее, имеющую амбиции, соразмерные вызовам, с которыми сталкивается мир.

В последние годы мир пережил большие потрясения. Ужасная пандемия Covid-19, чрезвычайная климатическая ситуация, возобновление войн и их последствия для мировых поставок продовольствия и энергии глубоко повлияли на новую международную обстановку.

В то же время отмеченные вызовы подчеркивают, насколько подходы и ценности, на которых мы основывали наши ответы на них, остаются справедливыми и уместными.

Столкнувшись с вызовами пандемии и чрезвычайными климатическими ситуациями, мы должны продолжать стимулировать расширение сотрудничества между государствами, подчеркивая принцип солидарности. Это должно подразумевать, что предлагаемые программы и инициативы могут принести пользу как наиболее уязвимым странам, так и уязвимым группам населения.

Столкнувшись с возрождением разжигания ненависти и нетерпимости, мы и сегодня убеждаемся в актуальности темы Ереванского саммита — “Жить вместе”, и необходимость продвижения уважения прав человека, равенства и культурного разнообразия.

Наконец, сталкиваясь с умножением кризисов и конфликтов, мы приветствуем приверженность стран Франкофонии многосторонности, которая гарантирует международную систему, основанную на уважении прав и суверенитета государств.

В последнее время мы вынуждены, к сожалению, констатировать, что были подорваны принципы Устава Организации Объединенных Наций, в частности принцип неприменения силы против территориальной целостности другого государства, на котором основана наша коллективная безопасность, и, таким образом, постепенно воцаряется закон сильнейшего.

Агрессия, жертвой которой стала Республика Армения 13 и 14 сентября текущего года со стороны Азербайджана, является прекрасной иллюстрацией такого положения дел. Неоправданная и неспровоцированная агрессия, которая привела к оккупации определенных частей территории Армении, а также к гибели, страданиям гражданского населения и значительным разрушениям.

Установленное перемирие, однако, не положило конец проявлению территориальных претензий этой страны на другие армянские территории.

Мы ожидаем, что перед лицом этих новых угроз международное сообщество справедливо оценит ситуацию, сложившуюся сегодня в нашей стране, осудит оккупацию части территории Армении и потребует возвращения азербайджанских сил на прежние позиции.

Армения, со своей стороны, твердо привержена продвижению переговорного процесса к мирному соглашению с Азербайджаном, а также обеспечению прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха.

Ваши Превосходительства, уважаемые коллеги,

Госпожа генеральный секретарь Франкофонии,

Как действующий председатель саммита Франкофонии Армения последовательно стремилась продолжить свои действия в продолжение призыва Ереванского саммита Франкофонии “Жить вместе”, инициировав Резолюцию о совместной жизни во время пандемии Covid-19, принятую на Министерской конференция Франкофонии в ноябре 2020 года.

Наша страна последовательно способствовала значительному прогрессу, достигнутому благодаря усилиям генерального секретаря в области цифровой и экономической деятельности Франкофонии. В этой связи мы выражаем нашу признательность за меры, предпринятые МОФ для развития экономического сотрудничества между различными регионами франкоязычного мира.

Я также хотел бы подчеркнуть важность Декларации о французском языке, которую мы примем и которая станет объединяющим все страны Франкофонии эталонным документом с точки зрения французского языка.

Наконец, Армения сопровождала и поддерживала генерального секретаря в осуществлении реформ. Отрадно, что наша Организация в настоящее время находится в процессе реализации дорожной карты, основанной на подтвержденных Франкофонией основных приоритетах и зафиксированных в ее новых стратегических рамках.

Армения убеждена, что это общее стремление позволит ему обеспечить видимость Франкофонии на международном уровне, распространение ее ценностей и идеалов, которым моя страна по-прежнему глубоко привержена.

Ваши Превосходительства, уважаемые коллеги,

Госпожа генеральный секретарь Франкофонии,

В заключение хотел бы еще раз поблагодарить генерального секретаря за ее готовность и приверженность делу.

Сейчас мне остается только передать Вам, г-н президент, пост председателя саммита Франкофонии, и хочу пожелать Вам всего наилучшего и успехов.

Спасибо за внимание”.

После выступления председательство в Международной организации Франкофонии было передано от Армении Тунису с символической церемонией рукопожатия между премьер-министром Армении и президентом Туниса.