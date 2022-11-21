В Москве состоялась встреча заместителя председателя Комитета государственных доходов Армении Ашота Мурадяна, чрезвычайного и полномочного посла Армении в РФ Вагаршака Арутюняна и таможенного атташе при посольстве Армении в РФ Вагана Акопяна с руководителем Таможенной службы Российской Федерации Владимиром Булавиным.

Как сообщили «Арменпресс» в КГД, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, стороны коснулись ситуации в Верхнем Ларсе, подчеркнув важность оперативного решения текущих проблем.

Была представлена важность деятельности таможенного атташе в работе Таможенной службы РФ, а также в оказании содействия хозяйствующим субъектам.

На встрече были затронуты текущие работы по реконструкции и модернизации КПП «Верхний Ларс», по завершении которых будут предоставляться новые качественные и соответствующие требованиям времени услуги.