Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян в Тегеране встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на агентство ИРНА, в ходе встречи Хоссейн Амир Абдоллахиан выразил удовлетворение сближением отношений между двумя дружественными соседними странами. Он заявил, что открытие офиса генерального консула Исламской Республики Иран в городе Капан, в Армении, было важным действенным шагом, предпринятым двумя странами для расширения экономических связей и обеспечения желаемых перспектив.

Заместитель министра иностранных дел Армении также отметил важность недавнего визита министра иностранных дел Исламской Республики Иран в Армению и открытия офиса генерального консула Ирана в Капане, заявив, что это было действенным шагом и поворотным моментом в двусторонних отношениях.

Мнацакан Сафарян высоко оценил принципиальную и конструктивную позицию Исламской Республики Иран в отношении суверенитета стран региона и неизменности статуса их международных границ.

Он подчеркнул, что существуют соответствующие возможности и инфраструктура для дальнейшего расширения двусторонних экономических отношений, и, что достигнутые договоренности должны быть реализованы на основе совместных усилий и стремлений.