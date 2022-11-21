Армянский стартап doodooc выполнит музыкальную визуализацию чемпионата мира по футболу 2022. Как сообщает «Арменпресс», об этом компания официально сообщила на своей платформе в «Linkedin».

doodooc — это платформа для генерации музыкальной визуализации, которая позволяет на основе глубокого анализа слоев звука создавать настраиваемую анимацию со звуком до 8K.

doodooc объединила усилия с GL events и Octagon, чтобы впечатления от чемпионата мира сделать незабываемыми. Музыкальные визуализации doodooc будут представлены на всех экранах фан-зон (FIFA Fan Zones).