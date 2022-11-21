Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 21 ноября провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел и иммигрантов Ливанской Республики Абдаллой Бу Хабибом.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, Арарат Мирзоян поздравил своего коллегу с предстоящим национальным праздником Ливана, пожелав братскому народу Ливана мира и процветания.

Собеседники с удовлетворением отметили, что армяно-ливанские отношения основаны на взаимном доверии и вековой дружбе двух народов.

Стороны выразили обоюдную готовность углубить сотрудничество в различных сферах.