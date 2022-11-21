Конфликт между Арменией и Азербайджаном не находится в юрисдикции Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил дипломат, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев, отвечая на вопрос журналиста, могут ли ОДКБ и Россия, как наиболее могущественный член структуры, оказать более активную помощь Армении в конфликте с Азербайджаном. В первую очередь, в военном отношении, или «России сейчас не до Армении?».

«Конфликт между Арменией и Азербайджаном, на мой взгляд, не относится к компетенции организации. Каждое из государств-членов ОДКБ самостоятельно определяет свое отношение к ней. Что касается России, то известно, что мы самым искренним образом поддерживаем вопрос урегулирования. Причем наши усилия в равной степени востребованы как с той, так и с другой стороны. Иначе и быть не может, только так может разрешиться ситуация», — сказал Косачев.

По его мнению, занимать позицию содействия лишь одной стороне в армяно-азербайджанском конфликте означало бы его углубление.

«Необходимо занять позицию мирного урегулирования и поддерживать ее, чтобы условия этого урегулирования были приемлемы для всех сторон», — заключил Косачев.