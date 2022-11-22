Идея всеобщего декларирования доходов обсуждалась в правительстве на протяжении последних нескольких лет. В Комитете госдоходов (КГД) еще в 2018 году заявили, что если раньше многие у нас платили налоги по принципу «хотя-нехотя», то отныне налогово-таможенное ведомство страны начнет работать над формированием новой культуры у населения. Благо, КГД располагает для этого соответствующим инструментарием и технической базой, уверили в то время в ведомстве.

Вкратце позиция КГД сводилась к тому, что если до сих пор у нас придерживались той точки зрения, что налоги физлиц должны уплачиваться только юридическими лицами — налоговыми агентами, то сегодняшние технологии, а также соответствующие навыки и знания граждан в сфере ИТ (использование мобильных телефонов, планшетов и др.), позволяют говорить о том, что население готово к тотальному декларированию своих доходов.

И вот на своем последнем заседании правительство одобрило законопроекты о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях. Основная цель законодательных поправок сводится к внедрению в Армении системы всеобщего декларирования доходов физических лиц, которая будет осуществляться поэтапно. Старт этому процессу будет дан с января 2023 года, а полное внедрение системы предусмотрено в 2025 году.

Коснувшись внедрения системы всеобщего декларирования доходов физических лиц, премьер-министр Никол Пашинян назвал это очень важным шагом.

«Мы принимаем решение относительно одного из важнейших институтов государства. Логика таких шагов вытекает из нашего идеологического утверждения о том, что государство и Республика Армения могут быть долговечными только при наличии воли ее граждан иметь государство. То есть в основе государства, особенно демократического государства, лежит желание граждан иметь государство. Это институт, который является констатацией этой воли. Гражданин, по сути, этим и рядом других институтов констатирует свое желание иметь государство, и это очень важно», — отметил глава правительства.

Ранее он также неоднократно обращался к этой теме, указывая на то, что если граждане требуют от правительства финансовой прозрачности, то и правительство имеет право надеяться на такую же прозрачность со стороны граждан. Всеобщая прозрачность, говорил премьер, нужна, если мы хотим, чтобы в стране было больше налогов, которые направлялись бы на нужды государства. Однако декларировать — еще не значит облагать все доходы налогами. Повсеместное декларирование прежде всего поможет понять, кто на что живет и в чем нуждается. В качестве примера Н.Пашинян не раз приводил те же пособия по необеспеченности, поясняя, что бывают случаи, когда приходится задуматься, адресно ли выдаются эти пособия. Ведь если гражданин получает пособие на сумму в 30 тыс. драмов, а погашает кредит на миллион драмов, то в этом случае, естественно, возникает вопрос: действительно ли ему не на что больше жить?

От каждого по доходам, каждому — по индивидуальному номеру

Теперь же с внедрением новой системы, как отметил в ходе заседания правительства министр финансов Тигран Хачатрян, декларация должна быть предварительно заполнена со стороны налоговых органов. Предполагается, что в декларацию автоматически вводятся данные, находящиеся в распоряжении налоговых органов, после чего она отправляется на электронную почту граждан для ознакомления. Сама декларация должна быть представлена до 20 апреля налогового года, следующего за каждым отчетным периодом. По словам главы Минфина, у каждого физического лица будет индивидуальный номер в системе декларирования. Согласно предоставленным налоговыми органами идентификационным данным, налогоплательщики могут войти в электронную систему декларирования и найти там предварительно заполненную декларацию, после чего при необходимости должны до 20 апреля следующего года внести поправки и утвердить окончательно.

«По идентификационным данным, которые будут предоставлены налоговым органом, декларант, войдя в электронную систему налоговой отчетности, найдет там предварительно заполненную для него декларацию, проверит достоверность заполненных данных, при необходимости внесет изменения или дополнения к ним и утвердит окончательный вариант декларации», — пояснил министр, добавив, что система декларирования будет внедрена в три этапа: в 2023, 2024 и 2025 годах по группам декларантов.

На первом этапе внедрения системы декларацию о доходах за 2023 год должны подать граждане, которые по состоянию на 31 декабря 2023 года находились на муниципальной службе или занимали госдолжности, согласно закону «О государственной службе». Также система будет распространяться на граждан, являющихся акционерами компании-резидента, валовый доход которой по итогам 2022 года превысили 1 млрд. драмов. Охвачены будут и те физлица, которые в течение 2023 года получили займы на сумму 20 млн драмов и больше, плюс граждане, являющиеся бенефициарами программы получения возврата подоходного налога по программе ипотечного кредитования. Декларацию о доходах на этой стадии обязаны будут также подать те граждане Армении, которые в течение 2023 года получили доходы из источников, находящихся вне пределов нашей страны. Однако, как уточнил министр финансов, в случае, если гражданин получил доходы за рубежом, то он не обязан будет платить с них налоги, если уже выплатил налоги в другой стране в большем размере, чем предусмотрено законодательством Армении. При этом, продолжил он, нужно будет представить соответствующий документ об уплате налогов, удостоверенный налоговым органом страны, где был сгенерирован доход. Пока что, в течение ближайших пяти лет с момента внедрения системы, Армения не будет настаивать на предъявлении подобного документа, если гражданин укажет страну-источник дохода, отметил Т.Хачатрян. В этом случае армянская налоговая воздержится от дополнительного налогооблажения, если регулировки данной страны предполагают более высокие ставки налогообложения доходов.

Социальные расходы будут учтены

Что касается второго этапа, то за отчетный 2024 год к вышеперечисленным группам добавятся граждане Армении, являющиеся наемными работниками в частном секторе и те, кто получил доход по гражданско-правовому договору. А на финальной стадии — все остальные граждане.

Для того, чтобы система была полноценно и эффективно задействована, необходимо, конечно же, установить меру ответственности. Так вот, за непредоставление декларации предусмотрены санкции в размере от 20 тыс. драмов до 300 тыс. драмов, но эти цифры пока не окончательные и возможно будут пересмотрены в ходе обсуждений.

Наряду с системой декларирования также планируется ввести меры поощрения через систему так называемого «социального кредита» или «социальных расходов», которая широко используется в международной практике. В рамках этой системы лица, подающие декларацию, будут иметь возможность получить возврат уплаченного ими в течение налогового года подоходного налога на определенные суммы. Последние будут эквивалентны произведенным ими или некоторыми членами их семей и подтвержденные расчетными документами затраты на здравоохранение, образование и жилищное обеспечение. При этом отдельные направления видов социальных расходов, круг членов семьи и максимальные размеры компенсации должны быть определены правительством.

В проекте предлагается установить также ряд других нормативных актов, направленных на упрощение применения системы декларирования и повышение ее эффективности. В частности, предусмотреть, что правительство может установить упрощенный порядок постановки на учет в налоговом органе физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Планируется также упростить требование документов, касающихся части доходов соотечественников, полученных за границей, не превышающей определенного порога (12 млн драмов в год).



