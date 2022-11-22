Совет коллективной безопасности ОДКБ сегодня в Ереване обсудит актуальные вопросы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности организации.

Планируется, что в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдет под руководством премьер-министра РА Никола Пашиняна, также участие примут президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Одним из важнейших вопросов обсуждения станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и совместных мер по оказанию содействия Республике Армения.

В ходе заседания планируется принять декларацию Совета коллективной безопасности.

С учетом перехода председательства ОДКБ на 2022-2023 годах к Республике Беларусь, президент Беларуси Александр Лукашенко представит приоритеты, которые необходимо реализовать в следующем году.

В повестке заседания подписание ряда документов, касающихся оснащения миротворческих сил современным вооружением, военной и специальной техникой, совместного формирования отряда радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ и предоставление комплексу оперативных и превентивных мер «Наемник» статуса регионального антитеррористического действия.

Также будет обсужден бюджет ОДКБ на 2023 год.

В связи с предстоящей ротацией с 1 января 2023 года Совет коллективной безопасности рассмотрит вопрос о Генеральном секретаре ОДКБ.

До начала заседания состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности, в ходе которого будет рассмотрена военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ и обсуждена повестка дня предстоящего заседания Совета коллективной безопасности.

В ходе заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности планируется принять ряд важных политических заявлений, в том числе осуждающее нацизм, неонацизм, экстремизм, шовинизм, попытки героизации всех форм ксенофобии.