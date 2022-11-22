Армянский комитет Ай-Дата Греции опубликовал ответ мэра Коринфа на заявления Азербайджана о том, что якобы на днях в Северной Корее Шуши подписал соглашения о сотрудничестве с рядом городов, в том числе с греческим городом Коринф.

Комитет Ай-Дат опубликовал письмо мэра Коринфа, в котором, в частности, говорится:

“Однозначно заверяю вас, что не собираюсь подписывать и даже обсуждать в городском совете Коринфа соглашение о сотрудничестве с городом Шуши. Я аннулирую подписание договора о сотрудничестве с городом Шуши”.