Раскопки, проведенные в этом году на месте городища «Кармир Блур», дали чрезвычайно важные результаты не только для изучения археологии в Армении, но и всего Ближнего Востока.

В беседе с «Арменпресс» соруководитель армяно-австрийской экспедиции, директор Музея-заповедника «Эребуни» Микаэл Бадалян сказал, что в результате раскопок было обнаружено сооружение, относящееся к VII веку до н.э.

«Это период правителя Руса II. Монументальное сооружение со своей инфраструктурой имеет параметры, по меньшей мере — 17 на 50 метров. Мы раскопали всего одну часть, вскрыты основания 11 круглых колонн с мощеными монументальными стенами», — рассказал он, добавив, что археологи обнаружили следы пожара, обгоревший слой, который относится к более позднему периоду.

«У нас с этого места раскопок есть и некоторые фрагменты средневековой керамики, и, скорее всего, здесь жизнь продолжалась и в средневековый период», — отметил соруководитель экспедиции.

Он сказал, что австрийские коллеги работали в районе южнее крепости Тейшебаини, армянская группа – в районе юго-восточнее входа в крепость. «Австрийская группа раскопала ряд археологических постурартских слоев, что доказывает, что жизнь на Кармир блуре продолжалась и в эпохи династий Ервандидов и Ахеменидов. «Образцы нескольких небольших обожженных костных фрагментов, найденных в этом районе, будут проанализированы австрийскими коллегами», — сказал Бадалян, добавив, что раскопки на Кармир Блуре продолжатся и в следующем году.

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«Мы надеемся полностью раскопать этот монументальный комплекс, затем укрепить его и сделать частью памятника. Думаю, это будет очень привлекательно, так как речь идет или о рынке, или караван-сарае. В следующем году раскопки покажут, о каком именно сооружении идет речь, однако то, что мы уже открыли, своей архитектурой напоминает архитектуру армянских караван-сараев», — заключил Микаэл Бадалян.