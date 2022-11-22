При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА в соборе Святого Венцеля города Наумбург земли Саксония-Анхальт Федеративной Республики Германия состоялся концерт, посвященный армяно-германским отношениям

На своей официальной странице в Facebook заместитель министра ОНКС Ара Хзмалян написал, что на вечере выступили Государственный камерный оркестр Армении, скрипач Николай Мадоян, органист Николас Берндт, дирижер Филипп Амелунг.

Присутствовали мэр Наумбурга Армин Мюллер, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Германии Виктор Енгибарян, Почетный консул Михаэль Шмидт, губернатор Армавира Эдвард Ованнисян, руководитель общины Армавир Давид Худатян, депутат НС Владимир Варданян, другие члены армянской делегации.