Армянская кухня отличается не только богатым вкусом, но и историей. Так описала свои впечатления от армянской кухни Бреанна Уилсон, публикующая статьи о своих путешествиях в журнале «Forbes».

По словам журналистки, армянская кухня известна и своим разнообразием.

«Традиции еды и вина, представленные со скромной простотой и являющиеся одними из первых в мире, можно понять только тогда, когда вы ступите в эту страну. Они делают Армению местом, которое больше нельзя игнорировать, особенно гурманам и любителям вина», — говорится в статье.

Бреанна Уилсон описывает армянские блюда как имеющие «взрывной вкус» и подчеркивает, что за каждым блюдом, даже самым простым, от хаша до сыра с луком и зеленью, стоит традиция или история.

Чтобы лучше узнать армянскую кухню и ее традиции, журналист советует не ограничиваться ереванскими ресторанами и кафе.

В статье «Forbes» предлагается отведать традиционные армянские блюда в Арени, в Дсехе. Поучаствовать в процессе приготовления пищи, собирать грибы, травы и ягоды, научиться делать сыр с луком и зеленью в Вайке, познакомиться с кулинарной культурой Мегри, печь гату в Артабюнке и, конечно же, вместе со всем этим наслаждаться вкусом армянского вина.