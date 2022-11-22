Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Амбарян встретился с исполняющим обязанности представителя Армянского офиса Агентства ООН по делам беженцев, начальником оперативного отдела Алмазом Буркутовым. Как сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью МЧС, замминистра приветствовал инициативу А.Буркутова по организации указанной встречи и подчеркнул готовность министерства к расширению сотрудничества и обсуждению новых предложений и программ.

Говоря о сотрудничестве, А.Буркутов подчеркнул, что данная встреча в контексте активного сотрудничества с правительством Армении является новой возможностью для обмена мыслями и идеями, оказания технической, экспертной или иной необходимой помощи и содействия.

Касаясь обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе 13-14 сентября, А.Буркутов отметил, что основным направлением миссии организации была оценка ситуации и потребностей населения, после чего организация оказывала продовольственную и непродовольственную помощь. Другое направление связано с защитой прав перемещенных лиц. И следующее направление — создание убежищ и лагерей, осуществление мероприятий, направленных на их надлежащую координацию и управление, посредством координационных совещаний с администрациями Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей.

А.Буркутов сообщил, что в ближайшее время ожидаются встречи с главами этих областей, чтобы представить, какая помощь может быть оказана в вопросе создания убежищ.

Касаясь перемещенных лиц из Арцаха, он представил содействие, оказанное 300-400 семьям в этом году, и будет оказано в течение первых 2 месяцев следующего года, и добавил, что, расширив сферы своего сотрудничества, они смогут говорить и о готовности реагировать на аварийные ситуации. В этом контексте, отметив важность взаимодействия с основными заинтересованными сторонами правительства, А.Буркутов подчеркнул необходимость модернизации планов и программ оперативного реагирования и обеспечения готовности министерства. Он также выразил готовность определить направления сотрудничества и содействия ООН министерству для реагирования на чрезвычайные ситуации в рамках мандата офиса.

Говоря о плане действий в чрезвычайных ситуациях, Д.Амбарян подчеркнул, что министерство в этом вопросе придает большое значение более конкретным обсуждениям и сотрудничеству, одновременно вовлекая в процесс и спасательную службу, и подразделение внешних связей.

Говоря о формировании нового министерства в будущем году в результате объединения Полиции, МЧС и Миграционной службы, замминистра отметил, что в сфере скоро будут новые развития, и этот формат сотрудничества может быть более эффективным.

Касаясь создания убежищ как предстоящего направления сотрудничества, Д.Амбарян добавил, что по инициативе Армянского офиса Красного Креста и в результате активного сотрудничества в министерстве стандартизируются проекты двух убежищ в приграничных областях, а ЮНИСЕФ выразил готовность их оснастить. Поэтому министерство старается проявлять более системный подход к этим процессам. Делясь намерениями о текущих программах и выявлении новых возможных направлений в различных сферах, Д. Амбарян выразил надежду, что активное сотрудничество с офисом УВКБ ООН позволит выявить потенциал и потребности, новые сферы сотрудничества, обмениваться необходимой информацией для более скоординированной работы в чрезвычайных ситуациях.