Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в связи с победой на президентских выборах направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Я уверен, что дальнейшее расширение двустороннего эффективного армяно-казахского сотрудничества, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений будут способствовать укреплению дружбы и доверия между нашими странами во благо дружественных народов Армении и Казахстана.

Желаю Вам крепкого здоровья, плодотворной работы и успехов на Вашей ответственной государственной должности».