В городе Джерба Тунисской Республики 19-20 ноября состоялся XVIII саммит Международной организации франкофонии.

В своей речи на саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян, в частности, отметил, что за четыре года, прошедшие со времени последнего саммита Франкофонии в Ереване, Республика Армения с честью выполнила функции председательства, полностью реализовав все взятые на себя обязанности.

«В последние годы мир пережил большие потрясения. Ужасная пандемия Covid-19, чрезвычайная климатическая ситуация, возобновление войн и их последствия для мировых поставок продовольствия и энергии глубоко повлияли на новую международную обстановку», — сказал Никол Пашинян, отметив, что указанные вызовы подчеркивают, насколько подходы и ценности, на которых мы основывали наши ответы на них, остаются справедливыми и уместными.

«Столкнувшись с вызовами пандемии и чрезвычайными климатическими ситуациями, мы должны продолжать стимулировать расширение сотрудничества между государствами, подчеркивая принцип солидарности. Это должно подразумевать, что предлагаемые программы и инициативы могут принести пользу как наиболее уязвимым странам, так и уязвимым группам населения… Столкнувшись с возрождением разжигания ненависти и нетерпимости, мы и сегодня убеждаемся в актуальности темы Ереванского саммита — “Жить вместе”, в необходимости продвижения уважения прав человека, равенства и культурного разнообразия. Наконец, сталкиваясь с умножением кризисов и конфликтов, мы приветствуем приверженность стран Франкофонии многосторонности, которая гарантирует международную систему, основанную на уважении прав и суверенитета государств», — сказал он, с сожалением констатировав, что были подорваны принципы Устава Организации Объединенных Наций, в частности принцип неприменения силы против территориальной целостности другого государства, на котором основана наша коллективная безопасность, и, таким образом, постепенно воцаряется закон сильнейшего.

«Агрессия, жертвой которой стала Республика Армения 13 и 14 сентября текущего года со стороны Азербайджана, является прекрасной иллюстрацией такого положения дел. Неоправданная и неспровоцированная агрессия, которая привела к оккупации определенных частей территории Армении, а также к гибели, страданиям гражданского населения и значительным разрушениям. Установленное перемирие, однако, не положило конец проявлению территориальных претензий этой страны на другие армянские территории. Мы ожидаем, что перед лицом этих новых угроз международное сообщество справедливо оценит ситуацию, сложившуюся сегодня в нашей стране, осудит оккупацию части территории Армении и потребует возвращения азербайджанских сил на прежние позиции», , — сказал далее Никол Пашинян, заверив, что Армения, со своей стороны, твердо привержена продвижению переговорного процесса к мирному соглашению с Азербайджаном, а также обеспечению прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха.

Как действующий председатель саммита Франкофонии, Армения последовательно стремилась продолжить свои действия в продолжение призыва Ереванского саммита Франкофонии “Жить вместе”, инициировав Резолюцию о совместной жизни во время пандемии Covid-19, принятую на Министерской конференция Франкофонии в ноябре 2020 года, сказал премьер-министр РА, добавив:

«Наша страна последовательно способствовала значительному прогрессу, достигнутому благодаря усилиям генерального секретаря в области цифровой и экономической деятельности Франкофонии. В этой связи мы выражаем нашу признательность за меры, предпринятые МОФ для развития экономического сотрудничества между различными регионами франкоязычного мира.

Я также хотел бы подчеркнуть важность Декларации о французском языке, которую мы примем и которая станет объединяющим все страны Франкофонии эталонным документом с точки зрения французского языка.

Наконец, Армения сопровождала и поддерживала генерального секретаря в осуществлении реформ. Отрадно, что наша Организация в настоящее время находится в процессе реализации дорожной карты, основанной на подтвержденных Франкофонией основных приоритетах и зафиксированных в ее новых стратегических рамках.

Армения убеждена, что это общее стремление позволит ему обеспечить видимость Франкофонии на международном уровне, распространение ее ценностей и идеалов, которым моя страна по-прежнему глубоко привержена», — резюмировал Никол Пашинян.

После выступления председательство в Международной организации Франкофонии было передано от Армении Тунису с символической церемонией рукопожатия между премьер-министром Армении и президентом Туниса.

По итогам XVIII саммита Международной организации франкоязычных стран принят ряд документов, в том числе и резолюция «О кризисных ситуациях в зоне франкоязычных стран, их преодолении и укреплении мира», которым страны-члены выразили свою поддержку и солидарность с Арменией. В ней конкретно выражена солидарность с членом Франкофонии Арменией и глубокая озабоченность недавней военной эскалацией, агрессией Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Армении, с нарушением норм международного гуманитарного права.

Организация призвала стороны вместе с международными партнерами приложить все усилия для мирного и стабильного урегулирования проблем путем переговоров, соблюдением принципов международного права, включающими территориальную целостность и нерушимость международных границ, в соответствии с Уставом ООН, также призывает к строгому соблюдению режима прекращения огня.

В резолюции подчеркивается важность недопущения новой эскалации и содержится призыв к полной реализации положений трехстороннего заявления от 9 ноября и к усилиям в направлении мирного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта, говорится и о гуманитарных вопросах. Организация выражает обеспокоенность нерешенными гуманитарными вопросами, в частности судьбой военнопленных и других задерживаемых лиц, а также лиц, пропавших без вести.

МОФ также выразила обеспокоенность разрушением памятников культурного наследия и поддерживает вопрос направления миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и в прилегающие районы.

На полях XVIII саммита Международной организации Франкофонии премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Собеседники высоко оценили председательство Армении в Международной организации Франкофонии и коснулись дискуссий в рамках проходящего в Тунисе саммита. Были обсуждены вопросы, касающиеся приоритетов Организации и дальнейших программ.

Никол Пашинян и Эммануэль Макрон также обменялись идеями о результатах состоявшейся в октябре в Праге четырехсторонней встречи лидеров Армении, Франции, Азербайджана и председателя Европейского совета. Была подчеркнута важность реализации шагов по укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость ликвидации последствий азербайджанской агрессии, а также немедленного вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Армении.

Лидеры Армении и Франции обсудили также вопросы дальнейшего развития двустороннего армяно-французского сотрудничества.

Вопросы дальнейшего развития армяно-канадских отношений были обсуждены на встрече Никола Пашиняна с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Собеседники отметили важность решения правительства Канады открыть посольство Канады в Армении. Стороны выразили уверенность, что деятельность посольства в Ереване придаст новый импульс расширению и углублению двусторонних политических и экономических связей.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность постоянной поддержки со стороны Канады повестки реформ, направленных на развитие и укрепление демократии в Армении.

Джастин Трюдо выразил готовность и заинтересованность возглавляемого им правительства способствовать эффективной реализации институциональных реформ в нашей стране и развитию двустороннего сотрудничества.

1 16 - + 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы расширения канадских инвестиций в Армении.

Премьер-министр Пашинян представил Джастину Трюдо последствия азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории Армении и позиции армянской стороны по их ликвидации. Состоялся обмен мнениями по нагорно-карабахской проблеме, происходящим на Южном Кавказе процессам, а также различным вопросам, представляющим взаимный интерес.