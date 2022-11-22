Замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян в Тегеране встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахианом. Как сообщает агентство ИРНА, в ходе встречи Хоссейн Амир Абдоллахиан выразил удовлетворение сближением отношений между двумя дружественными соседними странами, заявив, в частности, что открытие офиса генерального консула ИРИ в городе Капан Армении было важным действенным шагом, предпринятым двумя странами для расширения экономических связей и обеспечения желаемых перспектив.

Замминистра ИД Армении также отметил важность недавнего визита министра иностранных дел Ирана в Армению и открытия офиса генерального консула ИРИ в Капане, заявив, что это было действенным шагом и поворотным моментом в двусторонних отношениях.

Мнацакан Сафарян высоко оценил принципиальную и конструктивную позицию Ирана в отношении суверенитета стран региона и неизменности статуса их международных границ.

Он подчеркнул, что существуют соответствующие возможности и инфраструктура для дальнейшего расширения двусторонних экономических отношений, и что достигнутые договоренности должны быть реализованы на основе совместных усилий и стремлений.