Ваграм Петросян, директор Армянского научно-исследовательского института эксплуатации атомных электростанций, «АрмАтома», председатель Совета директоров Армянской АЭС, подчеркивает важность строительства нового энергоблока АЭС с точки зрения обеспечения энергобезопасности Армении, поскольку срок эксплуатации существующего второго энергоблока не может быть продлен до бесконечности, он желает, чтобы Армения после 2036 года имела бы новый энергоблок.

Такую точку зрения, высказал Ваграм Петросян, отвечая на вопрос корреспондента «Арменпресс», в разговоре с журналистами в рамках международного форума «АтомЭкспо», проходящего в Сочи.

«РосАтом» предлагает атомные энергоблоки мощностью в 1000 МВт и более 1000. На мой взгляд, для наших сетей лучше всего подходят энергоблоки средней мощности», — сказал Ваграм Петросян.

По его мнению, мощности энергоблока в 1000, 1200 МВт для Армении на данный момент слишком много, но если правительство найдет способ продавать половину произведенной электроэнергии, например, южному соседу, то это будет хорошим вариантом. По словам Петросяна, если Армения с самого начала будет знать, что половину энергии сможет экспортировать, в таком случае и Иран материально принял бы участие в строительстве. Однако, строя станцию мощностью в 1200 МВт нужно хорошо обдумать и вопрос охлаждающей воды.

«Так или иначе, у нас должен быть атомный энергоблок, так как он обеспечит энергетическую безопасность нашей страны. Мы можем еще раз продлить срок службы второго энергоблока до 2036 года, потом — скажем, еще на 5 лет, но не более. Я бы хотел, чтобы у нас после 2036 года был бы новый энергоблок», — сказал Петросян, отметив риск приближения к завершению ресурса.

Директор «АрмАтома» отметил, что строительство нового энергоблока — это, конечно, дорогое удовольствие, оно зависит от того, какие отношения будут у Армении, какова будет геополитическая ситуация, сможет ли страна вернуть вложенные деньги, и на какие средства можно будет построить станцию?

По его оценке, строительство энергоблока займет не менее 10 лет. Таким образом, по словам Петросяна, Армения должна будет начать строительство уже с 2026 года, но тех пор есть много важных вопросов, есть много важных проблем, которые нужно оценить, определить, на какие средства это будет осуществляться.

Касаясь «АтомЭкспо 2022», он отметил, что форум дает возможность пообщаться с разными людьми в сфере. «Мы узнали, что происходит в мире, какие блоки строит «РосАтом», где они строятся, на каких стадиях находятся эти работы. Нам нужно хорошо изучить все это и определить вопросы строительства нового атомного энергоблока», — подчеркнул Ваграм Петросян.

Конференция также поможет понять, как сотрудничать с различными российскими предприятиями. Петросян отметил, что существует программа многофункционального исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР). В России строится новый исследовательский реактор на быстрых нейтронах. Он думает, что «АрмАтома» может присоединиться к этой программе и пользоваться ее результатами и в Армению. «Это означает наличие новой науки о материалах. Там могут быть разработаны новые изотопы, используемые и в медицине. Строительство такого исследовательского реактора – непростое дело. Однако присоединение к такой программе даст прекрасные возможности», — заключил он.

Ваграм Петросян считает, что участие армянских специалистов в таких форумах, поможет им приобретать знания, и эти знания послужат Армении.

Анна Григорян