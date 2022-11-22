Первый на Ближнем Востоке чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Турнир, получивший скандальный оттенок с того самого момента, когда ФИФА 2 декабря 2010 года избрала его организатором эту арабскую страну, станет исключительным сразу по нескольким аспектам.

Организаторы первенства впервые отошли от одной из главных традиций мирового футбольного форума, согласно которому «мундиаль» проводился в самый разгар лета в Северном полушарии. Сильная летняя жара на Арабском полуострове, не способствующая физическим нагрузкам, вынудила ФИФА перенести чемпионат мира на конец осени — начало зимы, когда в этом регионе устанавливается комфортная погода. Именно из-за хронологического сдвига чемпионат пройдет в сокращённые сроки — за 29 дней, вместо прежних 30-31.

Одновременно, это первый чемпионат мира, проводящийся в арабской стране и в государстве с мусульманским большинством. Из азиатских стран турнир прежде принимали только Южная Корея и Япония — в 2002 году по совместной заявке. Кстати, Катар впервые стал участником самого престижного футбольного соревнования на уровне сборных. А еще нынешнее первенство запомнится тем, что в нем в последний раз участвуют национальные сборные 32 стран. С 2026 года количество команд-участниц финальной стадии ЧМ планируется увеличить до 48.

Право проведения чемпионата мира Катар получил на конгрессе ФИФА, состоявшемся 2 декабря 2010 года в швейцарском Цюрихе. Практически сразу же возникли разговоры о том, что выбор этой страны обусловлен подкупом некоторых членов исполкома Международной федерации футбола катарскими шейхами. Доказательств этому так и не было предъявлено, однако, как известно, дыма без огня не бывает. И когда казалось, что страсти со временем утихли, скандал вновь раздул бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, сделавший громкие заявления в своем недавнем интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger. Именно при нем Катар стал хозяйкой нынешнего чемпионата. По утверждению Блаттера, Катар не должен был получать чемпионат мира — в реальности турнир 2022 года должны были провести США.

«За неделю до конгресса ФИФА 2010 года Мишель Платини позвонил мне и сказал: «Сепп, ça ne va plus jouer». Под этим он подразумевал, что наш план больше не сработает. Мишель сказал мне, что его пригласили в Елисейский дворец, где тогдашний президент Франции Николя Саркози после обеда с наследным принцем Катара заявил ему: «Подумайте, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет присуждаться право проведения чемпионата мира». Я спросил у него: «И что?»

«Зепп, что бы вы сделали, если бы ваш президент попросил вас о чем-то?» – спросил меня Платини. Тогда я сказал ему, что этот вопрос не приходил мне в голову, потому что у нас в Швейцарии нет президента. На Платини больше нельзя было рассчитывать. Благодаря четырём голосам, которые отдали Мишель и его люди, чемпионат мира достался Катару, а не США. Это правда. Но, конечно, дело было и в деньгах. Шесть месяцев спустя Катар купил у французов истребители за 14,6 млрд долларов».

О вмешательстве Саркози в ход выборов страны-хозяйки ЧМ стало известно ещё в 2018 году. Тогда издание Football Leaks сообщило, что во время встречи с катарским эмиром президент Франции пообещал ему свою помощь с чемпионатом мира в обмен на две вещи: если тот купит футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» и запустит во Франции спортивный телеканал BeIN Sports. «ПСЖ» в итоге стал собственностью фонда Qatar Sports Investments, а Катар — получил ЧМ.

На выборах страны хозяйки мирового первенства, состоявшихся 2 декабря 2010 года, соперниками Катара были Австралия, США, Южная Корея и Япония. Голосование проводилось в 4 тура, в первом туре из гонки за проведение турнира выбыла Австралия, во втором — Япония, в третьем — Корея. Борьба в решающем туре развернулась между США и Катаром, завершившись победой последнего.

Матчи нынешнего чемпионата пройдут на 8 стадионах в пяти городах. Для того, чтобы справиться с жарой, катарцы оснастили стадионы системами охлаждения воздуха, поддерживающими температуру на уровне не выше +27 °C.

Официальным мячом чемпионата мира-2022 стала кожаная сфера, названная Al Rihla (в переводе с арабского — «путешествие»). Мяч был презентован «Адидасом» 30 марта нынешнего года. Его яркие цвета на перламутровом фоне символизируют страну-хозяйку турнира и постоянно растущую скорость игры.

Финальный матч пройдёт 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.